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Buğra Bahadırlı bir yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ı unutamıyor

Buğra Bahadırlı bir yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ı unutamıyor

Buğra Bahadırlı bir yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ı unutamıyor

Buğra Bahadırlı bir yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ı Instagram'dan mesaj yazdı. 

 Buğra Bahadırlı bir yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ı unutamıyor

Bahadarlı, "Aşkım benim... Hayat arkadaşım, yol arkadaşım... Bir yıl oldu gideli. Sen gittiğinde nasıl yol alabilecektim peki?

 Buğra Bahadırlı bir yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ı unutamıyor

Gerçekten aşkın içinde eridiğimde aslında anladım hiç gitmediğini. Hep kalbimde olduğunu. Bir olduğumuzu. Yolumda beni yalnız bırakmadığını... Eros; “Başka” ile ilişki kurmak “Başka” uğruna kendinden vazgeçebilmek. Veya aşkın içinde erimek.
Kendimizden vaz geçerek aşkın içinde eridik. Seninle geçirdiğim 14 yılın her gününe şükrediyorum ve kendimin dünyanın en şanslı erkeği olduğunu düşünüyorum. Yaşamanın güzel olduğunu, hayatın sahip olduğumuz en güzel hediye olduğunu seninle öğrendim ve yaşadım. İyi ki yaşadım. Hep mutlu olmamı istedin ve sadece saf bir şekilde sevdin. Seni mutlu edebilmek adına mutlu yaşayacağım. Bunu en çok sen isterdin. Benim aşkımdın şimdi AŞK oldun" diye yazdı.

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