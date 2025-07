Bruksizm hakkında bilmeniz gereken her şey

Milyonlarca insanı etkileyen gecelerin sinsi kabusu Burksizm her yaş grubunda insanı için oldukça risk oluşturuyor. Her beş kişiden ikisinde görülen diş sıkma ve gıcırdatma sorunu hakkında bilinmesi gerekenleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op.Dr. Malik Abacı açıkladı.

Her uyandığınızda çeneniz ağrıyor, şakaklarınızda baskı hissediyorsanız veya bir türlü dinlenmiş kalkamıyorsanız aman dikkat. Op.Dr. Malik Abacı bunun suçlusunun siz uykudayken gizlice iş başındaki Bruksizm, yani diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı olabileceğini söyledi. Dr. Abacı Bruksizm hastalığının sadece çeneyi değil, tüm yüz ve boyun kas sistemini etkileyebileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

Bruksizm Nedir?

Bruksizm, kişinin farkında olmadan (çoğunlukla uykuda) dişlerini sıkması veya gıcırdatması

durumudur. İki farklı türde görülür:

- Uyku Bruksizmi: En yaygın ve genellikle fark edilmeden yıllarca süren tiptir.

- Uyanık Bruksizm: Gün içerisinde stres, odaklanma veya sinirlenme anlarında çene sıkılır.

Neden Olur?

Bruksizmin tek bir nedeni yoktur. Ancak başlıca tetikleyiciler şunlardır:

- Stres ve anksiyete

- Uyku bozuklukları (apne, huzursuz uyku, diş gıcırdatma)

- Diş kapanış bozuklukları (maloklüzyon)

- Genetik yatkınlık

Ne Gibi Zararlar Verir?

Bruksizm sadece çeneyi değil, tüm yüz ve boyun kas sistemini etkileyebilir. Tedavi edilmediğinde:

- Dişlerde çatlak, aşınma, hassasiyet

- Çene ekleminde (TMJ) ağrı ve tıklama

- Baş, şakak ve boyun ağrısı

- Sabah yorgunluğu ve uyku kalitesinde düşüş

- Bazı hastalarda migren ve fibromyalji semptomlarının şiddetlenmesi

Bruksizmde Botoks Tedavisi: Modern ve Etkili Yaklaşım

➕ Nasıl Etki Eder?

Botulinum toksin (botoks), diş sıkmada aktif olan çiğneme kaslarına (özellikle masseter ve

temporalis) uygulanır. Bu kasların gücü kontrollü bir şekilde azaltılır ve sıkma refleksi zayıflatılır.

Ne Sağlar?

- Çene ağrısında hızlı rahatlama

- Diş minesinin korunması

- Migren tipi baş ağrılarında azalma

- Estetik olarak alt yüz hattında incelme

- Daha kaliteli ve derin bir uyku

Botoks etkisi genellikle 4-6 ay sürer. İşlem 10-15 dakikada tamamlanır, sosyal yaşamı etkilemez.

Diğer Tedavi Seçenekleri

Bruksizm çok boyutlu bir durumdur, bu nedenle kombine tedavi önerilir:

- Gece plağı (splint): Dişleri korur ama kasları gevşetmez.

- Stres yönetimi: Meditasyon, nefes egzersizleri

- Fizyoterapi / masaj: Kas gerginliğini azaltır

- Psikolojik destek: Altta yatan anksiyete varsa

- Dişsel düzeltmeler: Diş kapanışı bozuksa ortodonti veya protez

Bruksizm Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Aşağıdaki sorulardan birkaçına “evet” diyorsanız, sizde de bruksizm olabilir:

✅ Sabahları çene veya şakakta ağrı hissediyor musunuz?

✅ Uyandığınızda baş ağrısıyla mı uyanıyorsunuz?

✅ Diş hekiminiz, dişlerinizde aşınma veya çatlak fark etti mi?

✅ Diş sıkma sesini partneriniz uykuda duydu mu?

✅ Geceleri sık sık uyanıyor musunuz?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.