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Boss Tenis Cup Turnuvası, Levent Tenis Kulübü'nde düzenlenecek

Boss Tenis Cup Turnuvası, Levent Tenis Kulübü'nde düzenlenecek. İşte detaylar...

Boss Tenis Cup Turnuvası, Levent Tenis Kulübü'nde düzenlenecek

6-12 Mayıs tarihleri arasında Boss Tenis Cup Turnuvası, Levent Tenis Kulübü'nde düzenlenecek.

 Boss Tenis Cup Turnuvası, Levent Tenis Kulübü'nde düzenlenecek

Turnuvanın kurucusu Salih Umut Üngör düzenlediği etkinlik her geçen sene daha da büyüyor. Düzenlenen turnuvaya Türkiye’nin en büyük şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yönetecileri katılıyor.

Boss Tenis Cup Turnuvası, Levent Tenis Kulübü'nde düzenlenecek

Salih Umut Üngör, "Her sene bu turnuvayı büyük şirketlerin patronlarının yoğun iş dünyasından sıyrılıp spor hayatlarına fırsat tanımalarını sağlıyoruz. Hem de her sene turnuvadan gelen kaynakları bazı vakıf ve derneklere bağış olarak veriyoruz" dedi. Turnuva 6 gün boyunca sürerken son gününde turnuva galiplerine ödüller dağıtılacak.

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