 Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi!

Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör

Reshad Strik ile evlendi.

Strik, TRT Belgesel’de ‘Ailenin Yeni Üyesi’ isimli programla tanınıyor.



Özçelik, nikahtan sonra paylaşımlar yaptı.

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