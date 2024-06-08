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Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi!

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi! İşte detaylar...

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi!

Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi!

 

Reshad Strik ile evlendi.

 Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi!

Strik, TRT Belgesel’de ‘Ailenin Yeni Üyesi’ isimli programla tanınıyor.

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi!
Özçelik, nikahtan sonra paylaşımlar yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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