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Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!

Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu! İşte detaylar...

Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!

Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti.

 Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!

İkili, evliliklerinde kriz yaşayarak yolları ayırma kararı almıştı.

Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!
Çift, daha sonra barıştı.

 Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!

Mosso eşiyle Sevgililer Günü'nde paylaşım yaptı.

Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!
Şarkıcı, "Suç ortağım" notunu düştü.

Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!Boşanma krizini atlatan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan, "Suç ortağım" pozu!

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