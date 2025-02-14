Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti.

İkili, evliliklerinde kriz yaşayarak yolları ayırma kararı almıştı.



Çift, daha sonra barıştı.

Mosso eşiyle Sevgililer Günü'nde paylaşım yaptı.



Şarkıcı, "Suç ortağım" notunu düştü.

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