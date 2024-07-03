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Bodrum Yalıkavak The Populist yaz boyunca lezzet ve müziğin buluşma noktası olacak

The Populist’in üçüncü şubesi Bodrum Yalıkavak The Populist, özgün craft tatları ve güçlü menüsüyle yaz boyunca kesintisiz eğlencenin adresi olacak. Sıra dışı eğlence anlayışıyla unutulmaz anılar biriktireceğiniz Bodrum Yalıkavak The Populist’te Levent Şen, DJ performansıyla misafirlere müzik dolu günler yaşatacak.

Bodrum Yalıkavak The Populist yaz boyunca lezzet ve müziğin buluşma noktası olacak

İyi yemek ve iyi müzik mottosu ile Bodrum’un kalbi Yalıkavak’a merhaba diyen The Populist, yüzde yüz eğlenceyi Ege Bölgesi’ne taşıyor. The Populist’in üçüncü şubesi olan Bodrum Yalıkavak The Populist, yenilenen menüsüne eşlik eden ödüllü craft lezzetlerinin yanı sıra mevsimsel tatlarla da ön plana çıkan özel craft çeşitleri ile misafirlerini gastronomi yolculuğuna çıkaracak. Ege’nin renkli atmosferi eşliğinde gerçek lezzet tutkunlarının buluşacağı Bodrum Yalıkavak The Populist’te, Pazar-Pazartesi hariç tüm sezon boyunca DJ Levent Şen sahne alacak. 

Bodrum Yalıkavak The Populist yaz boyunca lezzet ve müziğin buluşma noktası olacak

Özgün konseptiyle İstanbul’dan sonra Bodrum’un iyi müzik, iyi yemek ve yüzde yüz eğlencenin adresi olmaya hazırlanan Bodrum Yalıkavak The Populist, kelime anlamı “ustalıkla işlenmiş” olan “craft” tatları ve alışılmış lezzetlerden sıkılanlar için özenle hazırlanan güçlü menüsüyle eğlence tutkunlarına yeni bir alternatif sunuyor. 

Bodrum Yalıkavak The Populist’te sezon boyunca gerçekleştirilecek program takvimi ayrıca paylaşılacaktır. 

ADRES:

Yalıkavak Beldesi Çökertme Mevkii, Yalıkavak Marina A-100-A101 Bodrum/Muğla

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