Bodrum Yalıkavak The Populist yaz boyunca lezzet ve müziğin buluşma noktası olacak The Populist’in üçüncü şubesi Bodrum Yalıkavak The Populist, özgün craft tatları ve güçlü menüsüyle yaz boyunca kesintisiz eğlencenin adresi olacak. Sıra dışı eğlence anlayışıyla unutulmaz anılar biriktireceğiniz Bodrum Yalıkavak The Populist’te Levent Şen, DJ performansıyla misafirlere müzik dolu günler yaşatacak.