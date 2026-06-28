 Bodrum'da unutulmaz açılış

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum’da eğlence hayatı yeniden hareketlenirken, gözde mekanlar da birer birer kapılarını açmaya başladı.

Türkbükü’nün vazgeçilmez adreslerinden Dürdane 1901, geçtiğimiz akşam görkemli bir açılışa imza attı.



Gecede, “Bestelerin Efendisi” olarak anılan ünlü sanatçı Bülent Özdemir ile başarılı performansıyla dikkat çeken Gökçe Elginer sahne aldı. İkilinin enerjisi ve sahne performansı, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.



Bu sezon 5. yılını kutlayan Dürdane 1901’de yaz boyunca sahne almaya devam edecek olan Bülent Özdemir, haftanın iki günü müzikseverlerle buluşarak Bodrum gecelerine damgasını vurmaya hazırlanıyor.

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