 Bodrum'da Greek rüzgarı

Bodrum’un en gözde adreslerinden Azka Otel, yaz konserleri serisine hız kesmeden devam ediyor, ağustos ayı takvimine damgasını vuran isim ise, Grek müziğinin sevilen temsilcisi Galis Galey oldu.

Buzukisiyle sahneye adım attığı andan itibaren dinleyicilerini büyüleyen Galey, dillere pelesenk olan şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Bodrum gecelerine adeta damga vurdu.



Tatilciler, eşsiz Ege atmosferinde müzikle coşarken unutulmaz bir gece yaşadı.



Azka Otel’in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen konser, hem yerli hem yabancı misafirlerden tam not aldı.



Galey, Ağustos ayı boyunca birkaç kez daha Azka sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.