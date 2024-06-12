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'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' filminin yeni posteri yayınlandı

İngiliz yazar Colleen Hoover’ın çok satan kitabı Bizimle Başladı Bizimle Bitti beyazperdede seyirciyle buluşmak için gün sayarken, filmin yeni yeni posteri yayınladı. Başrollerde Blake Lively ve Justin Baldoni'nin yer aldığı “Bizimle Başladı Bizimle Bitti”, 16 Ağustos’ta vizyonda olacak.

'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' filminin yeni posteri yayınlandı

Colleen Hoover'ın tüm dünyada edebiyatseverleri derinden etkileyen “It Ends With Us” romanından beyazperdeye uyarlanan “Bizimle Başladı Bizimle Bitti”, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 

'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' filminin yeni posteri yayınlandı

KALMAK MI ZOR, GİTMEK Mİ? 

Travmatik bir çocukluğun üstesinden gelerek Boston'da yeni bir hayata başlayan ve kendi işini kurma hayalinin peşinden koşan Lily Bloom'un (Blake Lively) ilgi çekici hikayesini konu alan filmde, Bloom büyüleyici beyin cerrahı Ryle Kincaid (Justin Baldoni) ile şans eseri karşılaşır. Kısa sürede aralarında yoğun bir bağ oluşur ve derin bir aşk başlar. Ancak bir süre sonra ilişkilerinde sorunlar ortaya çıkar. Çünkü Lily, Ryle’ın ona ebeveynlerinin ilişkisini hatırlatan taraflarını görmeye başlar. İlk aşkı Atlas Corrigan’ın (Brandon Sklenar) aniden hayatına yeniden girmesi ise Lily’nin kafasını karıştırır.  Lily, geleceği için imkânsız bir seçim yapmak için kendi gücüne güvenmeyi öğrenmesi gerektiğini fark eder. 

Justin Baldoni'nin yönettiği filmin yapımcılığını Alex Saks, Jamey Heath ve Christy Hall üstleniyor. Filmin başrollerinde Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton ve Brandon Sklenar yer alıyor ve senaryosu Christy Hall tarafından Colleen Hoover'ın kitabından uyarlanıyor. 

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Bizimle Başladı Bizimle Bitti”, 16 Ağustos’ta vizyonda olacak.

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