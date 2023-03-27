Bir Ünlü Oyuncu Daha Türkiye İşçi Partisi'ne Katıldı

Ünlü oyuncu Serkan Genç, milletvekili olmak için adaylık yaptı. Genç, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.

Oyuncu, milletvekilliği aday adaylığı için TİP'e başvurdu. Genç, "Nasipse adayız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Onur Saylak da TİP'e katılmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.