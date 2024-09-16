Big 5 Türkiye heyecanı başladı

Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturmak için büyük bir heyecanla beklenen Big 5 Türkiye yarışması YouTube’da yayınlanmaya başladı. Müzik, dans, performans, sahne ışığı ile değerlendirilecek ve haftalarca devam edecek olan sahne maratonu yaşanacak. Ön elemeleri başlayan yarışmada, kıyasıya bir rekabetle önce 15 aday seçilecek ardından da finale kadar gelebilen 5 yarışmacı, Türkiye’nin ‘T-Pop’ yıldızları olacak.

Big 5 Türkiye, üç farklı aşamayla her hafta yeni bir heyecan yaşayacak. İlk aşamada binlerce başvuru arasından seçilen 60 ön aday, ses ve dans elemelerinden geçerek 15 aday seçilecek. 15 adayın uzun bir süre devam edecek olan kamp dönemi ise ikinci aşamayı oluşturacak. Eğitim, performans ve şovların olduğu kamp döneminde, yarışmacılar ciddi bir eğitim sürecinden geçecek. Başarılı dansçı, eğitmen ve koreograf Ayşegül Aşcı, yetenekli dansçı Berke Taşdelen, stil danışmanı Naz Gültekin, ses eğitmeni ve vokal koçu Burcu Koşar, prodüktör Ali Fuat Değirmenci’nin eğitimleriyle yarışmacılara her hafta yeni kazanımlar sağlayacak.

BÜYÜK FİNALLE T-POP’UN YILDIZI DOĞACAK

Civan Dicle’nin moderatörlüğünde iki haftada bir gerçekleşecek olan performans değerlendirmelerinde ise bir aday elenerek yarışmaya veda edecek. Dans ve ses elemelerinden oluşan ön eleme dönemi sonrasında adaylar, eğitim kampında öğrendikleriyle yeteneklerini sergileyecek ve yarışmaya tutunmaya çalışacaklar. Final bölümlerindeyse herkesin uzun süredir beklediği 5 kişilik ‘girl band’i tüm Türkiye birlikte öğrenecek.

ÖDÜL MÜZİK KARİYERİ

Big 5 Türkiye jürisinde; kreatif alanda uzun yıllardır hizmet veren, yeni nesil talent yönetimi ve müzik prodüktörlüğü konusunda öncülük eden Hypers’ın kurucusu Tolga Akış, müzik dünyasındaki yolculuğu bir ‘girl band’ ile başlayan ve profesyonel kariyerini bugün solo olarak sürdüren müzisyen Gülçin Ergül ve Türkiye’de dans performansının bir sektör haline gelmesinde önemli katkıları bulunan Enes Abdulla yer alıyor.

Programı kazanan ve Türkiye’nin yeni yıldızları olacak olan yarışmacılar yeni bir müzik kariyerine açılacak. Profesyonel isimler ve Hypers Music tarafından hazırlanacak olan bu kariyerle, Türkiye yeni aranan müzik grubuna kavuşacak.

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