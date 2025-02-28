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Betül Demir'den hastalara konser sözü!

Ünlü şarkıcı Betül Demir'den hastalara konser sözü! İşte detaylar...

Betül Demir'den hastalara konser sözü!

Türk Böbrek Vakfı, İstanbul’daki diyaliz hizmetlerine devam etmek üzere, güçlü teknolojik altyapısı ile yapımını tamamladığı yeni nesil diyaliz merkezini hizmete açtı.

 Betül Demir'den hastalara konser sözü!

(BETÜL DEMİR TİMUR ERK)

Türk Böbrek Vakfı - Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi, 2100 m2 alana kurulu, 60 diyaliz cihazı kapasiteli merkez, günde 180 hastaya hizmet verecek.

 Betül Demir'den hastalara konser sözü!

(TİMUR ERK - BETÜL DEMİR)

Merkez, Hastaların ve protokol davetlileri; TBV Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Ekinci, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Seval Ermiş, TBV Başkanı Timur Erk, sanatçı Betül Demir’in katılımı ile törenle açıldı.

 Betül Demir'den hastalara konser sözü!

(BETÜL DEMİR - TİMUR ERK)


Açılış töreninde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yeni merkezin Avrupa’da dahi benzerinin olmadığını, son derece teknolojik bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, bağışçılarına minnetle teşekkür etti.

 Betül Demir'den hastalara konser sözü!

(ARZU ERMİŞ - TİMUR ERK - SEVAL ERMİŞ - DİLEK YAZICI)

Vakfın bağışçıları, hastalar ve tıp camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta Betül Demir de yer aldı. Açılışa katılan hastaların büyük ilgi gösterdiği Demir, tüm hastalarla tek tek sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

 Betül Demir'den hastalara konser sözü!

(BETÜL DEMİR)


Diyaliz hastalarının isteği üzerine mini bir konser için söz verdi. Vakıf Başkanı Timur Erk de “Betül Demir bizi hiçbir zaman kırmadı hem hastalarımıza konser verecek, hem de zaman zaman diyaliz merkezi ziyareti ile onlara moral aşılayacak” dedi.

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