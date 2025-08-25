 Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem evleniyor

Bestemsu Özdemir, bir süredir birlikte olduğu Ersin Görkem ile evleniyor.

Sera Kutlubey, gelin alma töreninden video ve fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Özdemir'in hamile olduğu iddia edilmişti.

