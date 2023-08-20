Beste Korkmaz kanser hastalarının sağlığına dikkat çekmek adına mutfağa girdi

Magazin dünyasının renkli ismi Beste Korkmaz, sağlıklı yaşam tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Korkmaz, son dönemde sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekmek amacıyla kendi mutfak becerilerini konuşturdu.



Elinin hamuruyla kanser hastalarının sağlığına vurgu yaparak, beslenmenin önemine dikkat çekti. Radyasyon Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü özellikle karakılçık buğdayından yapılan ekmeğin tüketiminin sağlık açısından faydalı olduğunu vurguladı. Formunu korumak isteyenlere de önerilerde bulunan Korkmaz, beyaz ekmek yerine karakılçık buğdaylı ekmeği tercih etmelerini tavsiye etti.

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