Beste Acar’a en başarılı single ödülü

Her yıl düzenlenen ve ulusal çapta yoğun ilgi gören ‘‘Yılın En’leri Ödül Töreni’’ bu yılda her yıl olduğu gibi iş, sanat, spor ve medya çevrelerinden birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Önceki gece Kemerburgaz Okyanus Koleji’nde kalabalık bir davetli topluluğu önünde gerçekleşen ödül törenini Tayyar Işıksaçan sundu.
Göktürk Dergisi imtiyaz sahibi Ümit Öner’in ev sahipliğinde düzenlenen ve dört yüz davetlinin katıldığı gecede alanında başarılı isimlere farklı kategorilerde çeşitli ödüller verildi. Eyüpsultan Kaymakamı Dr.Arslan Yurt’un yanı sıra Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Serdar Örs, Eyüpsultan Jandarma Komutanı Üsteğmen Zeki Gülter, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun da katıldıkları gece oldukça renkli geçti.
Gecede Aslı Hünel, Beste Acar, Ümit Yaşar, Kafadar grubu, Pelin Suade, Tefo & Seko, Çiğdem tunç kendi dallarında ödüller aldılar. Gecede ayrıca gazeteciler Nurcan Sabur, Salih Keçeci, Caner Budak ve Hakan Solaker Yaşam Boyu Meslek Onur Ödüllerini Eyüpsultan Kaymakamı Dr.Arslan Yurt’tan aldılar. Ödül törenine katılan isimler arasında Beste Acar, Pelin Suade, Ümit Yaşar, Faruk Emre, Kafadar Grubu, Turgay Saka, Sultan Sarohan yer aldılar.
Göktürk Dergisi “Yılın En’leri Ödül Töreni”nde ödüle layık görülen isimlerden bazıları ;
Kim hangi ödülü aldı?
1 YILIN EN İYİ KADIN YORUMCUSU……………….PETEK DİNÇÖZ
2 YILIN EN İYİ EĞİTİM PROGRAMI VE MODERATÖRÜ……EBRU DOĞDU İLE EĞİTİM YOLCULUĞU
3 YILIN EN İYİ ERKEK YORUMCUSU…………….ÜMİT YAŞAR
4 YILIN EN İYİ EĞİTİM KURUMU………….OKYANUS KOLEJİ
5 YILIN EN İYİ SAĞLIK KURULUŞU…………………AVRUPA HOSPİTAL
6 YILIN EN BAŞARILI RESTAURANTI……………… "CO LOUNGE"
7 YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI……….."GELİNİM MUTFAKTA" ASLI HÜNEL
8 YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SİNGLE ÇALIŞMASI……… "BAŞIMI DÖNDÜRDÜN" BESTE ACAR
9 GÜZELLİK VE SAĞLIKTA ONUR ÖDÜLÜ………DR. BURHANETTİN ŞAHİN
10 YILIN EN ÇOK BAŞARI KAZANDIRAN EĞİTİM KURUMU…….GÖKTÜRK ÇÖZÜM OKULLARI
11 YILIN EN İYİ CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ……………..RİTMİKA CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ
12 YILIN MÜZİK VE SANAT AKADEMİ MERKEZİ…………………. LAVİNYA SANAT AKADEMİ
13 YILIN SPOR KULÜBÜ……………..GÖKTÜRK ATLETİK SPOR KULÜBÜ
14 YILIN EN İYİ DÜETİ………………..OLGA NAPOLİ & MUSTAFA SANDAL
15 YILIN EN BAŞARILI İŞİTME VE ODYOLOJİ MERKEZİ……………..GÖKTÜRK İŞİTME CİHAZLARI
16 YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ……………………ELİF KARLI
17 YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….ÇİĞDEM TUNÇ
18 YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….CANER BUDAK
19 YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….HAKAN SOLAKER
20 YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ…………………..SALİH KEÇECİ
21 YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….NURCAN SABUR
22 YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….NURETTİN SOYDAN
23 YILIN EN İYİ SİYASET PROGRAM MODERATÖRÜ…………….DUYGU ÇUHADAR - "SÜRMANŞET"
24 YILIN HABER MUHABİRİ…………………………..İBRAHİM KONAR
25 YILIN EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU………………….ÖZLEM AKTAY
26 YILIN YAPI VE GAYRİMENKUL FİRMASI………………..ELAYS YAPI VE GAYRİMENKUL
27 YILIN EN İYİ MÜZİK GRUBU………………..KAFADAR
28 YILIN EN İYİ YABANCI MÜZİK RADYOSU………………..NUMBER 1 FM
29 YILIN EN İYİ YAYIN YÖNETMENİ………………………….NUMBER 1 FM - MERT HAKAN
30 YILIN EN İYİ SPOR MAGAZİN PROGRAMI SUNUCUSU…………………NUMBER 1 TV - ZEHRA SADIÇ
31 YILIN BAŞARILI DİŞ HEKİM UZMANI……………………..ZELİHA BÜYÜKYAĞLIOĞLU
32 YILIN BAŞARILI E-TİCARET FİRMASI……………………….."NE DİLERSEN O" GÜNER MERT
33 YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCUSU……………………….SULTAN SAROHAN
34 YILIN EN İYİ RAP GRUBU………………..TEFO & SEKO
35 YILIN KADIN FUTBOL OYUNCUSU…………………..NEVİDE ÇİÇEK
36 YILIN EN İYİ SPOR YORUMCUSU………… ALP PEHLİVAN
37 YILIN EN İYİ BESTECİSİ…………………..TURGAY SAKA
38 YILIN EN İYİ KOMEDYENİ……………………..YAVUZ SEÇKİN
39 YILIN EN İYİ ASTROLOĞU……………………..FATİH GÜNAL
40 YILIN BAŞARILI SERBEST MUHASEBECİSİ VE MALİ MÜŞAVİRİ………………… NEJMETTİN ÜNAL
41 YILIN EN İYİ KAŞ UZMANI………………………EMİNE ÇETİNKAYA
42 YILIN EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI…………………FARUK EMRE
43 YILIN EN İYİ TİYATRO GRUBU……………………"HARAKAS" AVNİ KÜTÜKOĞLU
44 YILIN EN İYİ COVER ŞARKISI………………"KAÇIN KURASI" PELİN SUADE
45 YILIN EN İYİ MEDYA GRUP ŞİRKETİ………………..PARS INTERNATIONAL MEDYA
46 YILIN EN BAŞARILI İÇ MİMARI…………………AMİRALİ ASBAGHİ
47 YILIN MÜHENDİSLİK FİRMASI……………………….."DİREN MÜHENDİSLİK"
48 YILIN SPORDA YENİLİK VE BAŞARI ÖDÜLÜ………………………MİDGARD
49 YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI………………………..ADEM SİNCAR
50 YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI…………………………ZEKİ SİNCAR
51 YILIN BAŞARILI KADIN SPOR GİYİM MARKASI…………………"GİORGİNA FERRİ"
52 YILIN BAŞARILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİ……………….ÖĞRETİM ÜYESİ DR.ÖZGÜR ÖZKAN
53 YILIN BAŞARILI GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI………………….AYHAN YALÇINTAŞ
54 YILIN PRODÜKTÖRÜ…………………………ZAFER KEREY
55 YILIN BAŞARILI VİP YAKIN KORUMA KOORDİNATÖRÜ……………..ÖMER VAR
56 YILIN EN BAŞARILI İNŞAAT PROJESİ…………………….VİSTA GÖKTÜRK
57 YILIN BAŞARILI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI………………….NEVRA GÜNAY
58 YILIN EN İYİ PROJE ALBÜMÜ………………………ANIL ŞALLIEL VE ARKADAŞLARI
59 YILIN EN İYİ DİJİTAL DERGİSİ………………………….."EVOS ANGELS"
60 YILIN EN İYİ HABER VE PR AJANSI………………………….DERMEN BİLİŞİM A.Ş.
61 YILIN BAŞARILI DİJİTAL MEDYA GRUBU…………………..KDR MEDYA
62 YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ………………….GÖKTÜRK HAYVAN SEVENLER DERNEĞİ
63 YILIN BAŞARILI RESİM SANATÇISI…………………..D. ALİ GÜLTEKİN
64 YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ………………………..EBRU GÖRGÜN
65 YILIN BAŞARILI BASKI VE REKLAM FİRMASI……………………..2KAT AJANS REKLAM
66 YILIN EN İYİ KISA FİLMİ………………………."AYŞE"
67 YILIN İYİLİK ELÇİSİ………………….HAKAN GEGİN
68 YILIN BAŞARILI YEREL GAZETECİSİ…………….MEHMET GÜLNİHAL
69 YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK UZMANI…………………TUĞBA DEMİR
70 YILIN EN BAŞARILI GÜZELLİK UZMANI………………DİLEK YİĞİT
71 YILIN EN BAŞARILI KISA FİLM ÇOCUK OYUNCUSU……………DEFNE ÖNER
72 YILIN BAŞARILI KISA FİLM KADIN OYUNCUSU…………………..AYŞE ŞENGÜNEŞ
73 YILIN BAŞARILI İŞ İNSANI……………………………MURAT OKTAY
74 YILIN EN GENÇ GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI……………..MERT YILMAZ
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