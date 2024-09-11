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Beste Acar’a en başarılı single ödülü

Kemerburgaz Göktürk bölgesinde yayınlanan “Göktürk Dergisi”nin bu yıl altıncı kez düzenlediği ‘‘Yılın En’leri Ödül Töreni’’ önceki gece Kemerburgaz Okyanus Koleji’nde yapıldı. Ünlü isimlerin katıldıkları gecede müzik dallarında ödül alan sanatçılar söyledikleri şarkılarla geceye renk kattılar. Kurulduğu ilk günden bu yana birbirinden renkli ve eğlenceli organizasyonlara imza atan Göktürk Dergisi’nin gerçekleştirdiği ödül törenine dört yüz davetli katıldı.

Beste Acar’a en başarılı single ödülü

Her yıl düzenlenen ve ulusal çapta yoğun ilgi gören ‘‘Yılın En’leri Ödül Töreni’’ bu yılda her yıl olduğu gibi iş, sanat, spor ve medya çevrelerinden birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Önceki gece Kemerburgaz Okyanus Koleji’nde kalabalık bir davetli topluluğu önünde gerçekleşen ödül törenini Tayyar Işıksaçan sundu.

Beste Acar’a en başarılı single ödülü

Göktürk Dergisi imtiyaz sahibi Ümit Öner’in ev sahipliğinde düzenlenen ve dört yüz davetlinin katıldığı gecede alanında başarılı isimlere farklı kategorilerde çeşitli ödüller verildi. Eyüpsultan Kaymakamı Dr.Arslan Yurt’un yanı sıra Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Serdar Örs, Eyüpsultan Jandarma Komutanı Üsteğmen Zeki Gülter, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun da katıldıkları gece oldukça renkli geçti.

Beste Acar’a en başarılı single ödülü

Gecede Aslı Hünel, Beste Acar, Ümit Yaşar, Kafadar grubu, Pelin Suade, Tefo & Seko, Çiğdem tunç kendi dallarında ödüller aldılar. Gecede ayrıca gazeteciler Nurcan Sabur, Salih Keçeci, Caner Budak ve Hakan Solaker Yaşam Boyu Meslek Onur Ödüllerini Eyüpsultan Kaymakamı Dr.Arslan Yurt’tan aldılar. Ödül törenine katılan isimler arasında Beste Acar, Pelin Suade, Ümit Yaşar, Faruk Emre, Kafadar Grubu, Turgay Saka, Sultan Sarohan yer aldılar.

Beste Acar’a en başarılı single ödülü

Göktürk Dergisi “Yılın En’leri Ödül Töreni”nde ödüle layık görülen isimlerden bazıları   ;

  1. YILIN EN İYİ KADIN YORUMCUSU                                           PETEK DİNÇÖZ
  2. YILIN EN İYİ GRUBU                                                                   KAFADAR
  3. YILIN EN İYİ ERKEK YORUMCUSU                                           ÜMİT YAŞAR
  4. YILIN EN İYİ DÜETİ                                                                     OLGA NAPOLİ & MUSTAFA SANDAL
  5. YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SİNGLE                                           “BAŞIMI DÖNDÜRDÜN” BESTE ACAR
  6. YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ                                   ELİF KARLI
  7. YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜSALİH KEÇECİ
  8. YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ                                 CANER BUDAK
  9. YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ                                   ÇİĞDEM TUNÇ
  10. YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ                                   NURCAN SABUR
  11. YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ                                 HAKAN SOLAKER
  12. YILIN EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI                                        FARUK EMRE
  13. YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI                           GELİNİM MUTFAKTA – ASLI HÜNEL
  14. YILIN EN İYİ HABER MUHABİRİ                                                İBRAHİM KONAR
  15. YILIN EN İYİ PROJE ALBÜMÜ                                                   ANIL ŞALLIELVE ARKADAŞLARI
  16. YILIN EN İYİ RAP GRUBU                                                           TEFO & SEKO
  17. YILIN EN İYİ KOMEDYENİ                                                          YAVUZ SEÇKİN
  18. YILIN EN İYİ COVER ŞARKISI                                                     PELİN SUADE
  19. YILIN EN İYİ BESTECİSİ                                                               TURGAY SAKA
  20. YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCU                           SULTAN SAROHAN
  21. YILIN EN İYİ SPOR YORUMCUSU                                             ALP PEHLİVAN
  22. YILIN EN İYİ SİYASET PROGRAM MODERATÖRÜ                 DUYGU ÇUHADAR – SÜRMANŞET
  23. YILIN EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU                                 ÖZLEM AKTAY  
  24. YILIN EN BAŞARILI İÇ MİMARI                                                 AMİRALİ ASBAGHİ

 

Kim hangi ödülü aldı?

 

1   YILIN EN İYİ KADIN YORUMCUSU……………….PETEK DİNÇÖZ

 2   YILIN EN İYİ EĞİTİM PROGRAMI VE MODERATÖRÜ……EBRU DOĞDU İLE EĞİTİM YOLCULUĞU

 3   YILIN EN İYİ ERKEK YORUMCUSU…………….ÜMİT YAŞAR

 4   YILIN EN İYİ EĞİTİM KURUMU………….OKYANUS KOLEJİ

 5   YILIN EN İYİ SAĞLIK KURULUŞU…………………AVRUPA HOSPİTAL

 6   YILIN EN BAŞARILI RESTAURANTI……………… "CO LOUNGE"

 7   YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI……….."GELİNİM MUTFAKTA" ASLI HÜNEL

 8   YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SİNGLE ÇALIŞMASI……… "BAŞIMI DÖNDÜRDÜN" BESTE ACAR

 9   GÜZELLİK VE SAĞLIKTA ONUR ÖDÜLÜ………DR. BURHANETTİN ŞAHİN

10   YILIN EN ÇOK BAŞARI KAZANDIRAN EĞİTİM KURUMU…….GÖKTÜRK ÇÖZÜM OKULLARI

11   YILIN EN İYİ CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ……………..RİTMİKA CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ

12   YILIN MÜZİK VE SANAT AKADEMİ MERKEZİ…………………. LAVİNYA SANAT AKADEMİ

13   YILIN SPOR KULÜBÜ……………..GÖKTÜRK ATLETİK SPOR KULÜBÜ

14   YILIN EN İYİ DÜETİ………………..OLGA NAPOLİ & MUSTAFA SANDAL

15   YILIN EN BAŞARILI İŞİTME VE ODYOLOJİ MERKEZİ……………..GÖKTÜRK İŞİTME CİHAZLARI                                                                                 

16   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ……………………ELİF KARLI

17   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….ÇİĞDEM TUNÇ

18   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….CANER BUDAK

19   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….HAKAN SOLAKER

20   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ…………………..SALİH KEÇECİ

21   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….NURCAN SABUR

22   YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ………………….NURETTİN SOYDAN

23   YILIN EN İYİ SİYASET PROGRAM MODERATÖRÜ…………….DUYGU ÇUHADAR - "SÜRMANŞET"

24   YILIN HABER MUHABİRİ…………………………..İBRAHİM KONAR

25   YILIN EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU………………….ÖZLEM AKTAY

26   YILIN YAPI VE GAYRİMENKUL FİRMASI………………..ELAYS YAPI VE GAYRİMENKUL

27   YILIN EN İYİ MÜZİK GRUBU………………..KAFADAR

28   YILIN EN İYİ YABANCI MÜZİK RADYOSU………………..NUMBER 1 FM

29   YILIN EN İYİ YAYIN YÖNETMENİ………………………….NUMBER 1 FM - MERT HAKAN

30   YILIN EN İYİ SPOR MAGAZİN PROGRAMI SUNUCUSU…………………NUMBER 1 TV - ZEHRA SADIÇ

31   YILIN BAŞARILI DİŞ HEKİM UZMANI……………………..ZELİHA BÜYÜKYAĞLIOĞLU

32   YILIN BAŞARILI E-TİCARET FİRMASI……………………….."NE DİLERSEN O" GÜNER MERT

33   YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCUSU……………………….SULTAN SAROHAN

34   YILIN EN İYİ RAP GRUBU………………..TEFO & SEKO

35   YILIN KADIN FUTBOL OYUNCUSU…………………..NEVİDE ÇİÇEK

36   YILIN EN İYİ SPOR YORUMCUSU………… ALP PEHLİVAN

37   YILIN EN İYİ BESTECİSİ…………………..TURGAY SAKA

38    YILIN EN İYİ KOMEDYENİ……………………..YAVUZ SEÇKİN

39    YILIN EN İYİ ASTROLOĞU……………………..FATİH GÜNAL                                                                                                                                   

40    YILIN BAŞARILI SERBEST MUHASEBECİSİ VE MALİ MÜŞAVİRİ………………… NEJMETTİN ÜNAL

41    YILIN EN İYİ KAŞ UZMANI………………………EMİNE ÇETİNKAYA

42    YILIN EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI…………………FARUK EMRE

43    YILIN EN İYİ TİYATRO GRUBU……………………"HARAKAS" AVNİ KÜTÜKOĞLU

44    YILIN EN İYİ COVER ŞARKISI………………"KAÇIN KURASI"  PELİN SUADE

45    YILIN EN İYİ MEDYA GRUP ŞİRKETİ………………..PARS INTERNATIONAL MEDYA

46    YILIN EN BAŞARILI İÇ MİMARI…………………AMİRALİ ASBAGHİ

47    YILIN MÜHENDİSLİK FİRMASI……………………….."DİREN MÜHENDİSLİK"

48    YILIN SPORDA YENİLİK VE BAŞARI ÖDÜLÜ………………………MİDGARD

49    YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI………………………..ADEM SİNCAR

50    YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI…………………………ZEKİ SİNCAR

51    YILIN BAŞARILI KADIN SPOR GİYİM MARKASI…………………"GİORGİNA FERRİ"

52    YILIN BAŞARILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİ……………….ÖĞRETİM ÜYESİ DR.ÖZGÜR ÖZKAN

53    YILIN BAŞARILI GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI………………….AYHAN YALÇINTAŞ

54    YILIN PRODÜKTÖRÜ…………………………ZAFER KEREY

55   YILIN BAŞARILI VİP YAKIN KORUMA KOORDİNATÖRÜ……………..ÖMER VAR

56   YILIN EN BAŞARILI İNŞAAT PROJESİ…………………….VİSTA GÖKTÜRK

57   YILIN BAŞARILI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN  SANATÇISI………………….NEVRA GÜNAY                                                              

58   YILIN EN İYİ PROJE ALBÜMÜ………………………ANIL ŞALLIEL VE ARKADAŞLARI

59   YILIN EN İYİ DİJİTAL DERGİSİ………………………….."EVOS ANGELS"

60    YILIN EN İYİ HABER VE PR AJANSI………………………….DERMEN BİLİŞİM A.Ş.

61    YILIN BAŞARILI DİJİTAL MEDYA GRUBU…………………..KDR MEDYA

62    YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ………………….GÖKTÜRK HAYVAN SEVENLER DERNEĞİ

63    YILIN BAŞARILI RESİM SANATÇISI…………………..D. ALİ GÜLTEKİN

64   YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ………………………..EBRU GÖRGÜN

65   YILIN BAŞARILI BASKI VE REKLAM FİRMASI……………………..2KAT AJANS REKLAM

66   YILIN EN İYİ KISA FİLMİ………………………."AYŞE"

67   YILIN İYİLİK ELÇİSİ………………….HAKAN GEGİN

68   YILIN BAŞARILI YEREL GAZETECİSİ…………….MEHMET GÜLNİHAL

69   YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK UZMANI…………………TUĞBA DEMİR

70   YILIN EN BAŞARILI GÜZELLİK UZMANI………………DİLEK YİĞİT

71   YILIN EN BAŞARILI KISA FİLM ÇOCUK OYUNCUSU……………DEFNE ÖNER

72   YILIN BAŞARILI KISA FİLM KADIN OYUNCUSU…………………..AYŞE ŞENGÜNEŞ

73   YILIN BAŞARILI İŞ İNSANI……………………………MURAT OKTAY

74   YILIN EN GENÇ GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI……………..MERT YILMAZ

 

 

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