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Beş yıl sonra yeniden

Dilek Birgen, beş yıl ara verdikten sonra yeniden dümene geçtiği Bodrum Club Catamaran'ın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beş yıl sonra yeniden

Dilek Birgen, beş yıl ara verdikten sonra yeniden dümene geçtiği Bodrum Club Catamaran'ın hazırlıklarını tamamladı.

 Beş yıl sonra yeniden

12 Haziran açılacak yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran'ın tüm tadilat işleriyle başından sonuna kadar ilgilenen iş insanı, hiçbir masraftan kaçınmadı.

 Beş yıl sonra yeniden

Kulübü baştan sona yenileyen Birgen, bu süreçte yüzen diskodan hiç ayrılmayarak her şeyi tek tek inceledi.

 Beş yıl sonra yeniden

İş insanı, "Çok heyecanlıyım. Beş yıl aradan sonra işin başına geçtim.

Beş yıl sonra yeniden

Club Catamaran tamamen yenilendi. Sezon boyunca birbirinden ünlü isimler sahne alacak" dedi.

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