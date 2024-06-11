 Beş yıl sonra yeniden

Dilek Birgen, beş yıl ara verdikten sonra yeniden dümene geçtiği Bodrum Club Catamaran'ın hazırlıklarını tamamladı.

12 Haziran açılacak yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran'ın tüm tadilat işleriyle başından sonuna kadar ilgilenen iş insanı, hiçbir masraftan kaçınmadı.

Kulübü baştan sona yenileyen Birgen, bu süreçte yüzen diskodan hiç ayrılmayarak her şeyi tek tek inceledi.

İş insanı, "Çok heyecanlıyım. Beş yıl aradan sonra işin başına geçtim.

Club Catamaran tamamen yenilendi. Sezon boyunca birbirinden ünlü isimler sahne alacak" dedi.

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