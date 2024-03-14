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Beş yıl önce ayrılan Yüsra Geyik ile Ozan Güven aynı dizide buluştu

Beş yıl önce ayrılan Yüsra Geyik ile Ozan Güven aynı dizide buluştu. İşte detaylar...

Beş yıl önce ayrılan Yüsra Geyik ile Ozan Güven aynı dizide buluştu

Snob Magazin'in haberine göre; Yüsra Geyik ile Ozan Güven, 2019'da kısa süreli aşk yaşamıştı. El ele görülen ikili, kısa süre sonra ayrılmıştı.

Beş yıl önce ayrılan Yüsra Geyik ile Ozan Güven aynı dizide buluştu
Beş yıl aradan sonra Geyik ve Güven, 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde buluştu. İkilinin sahneleri 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

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