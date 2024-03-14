Beş yıl önce ayrılan Yüsra Geyik ile Ozan Güven aynı dizide buluştu

Snob Magazin'in haberine göre; Yüsra Geyik ile Ozan Güven, 2019'da kısa süreli aşk yaşamıştı. El ele görülen ikili, kısa süre sonra ayrılmıştı.



Beş yıl aradan sonra Geyik ve Güven, 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde buluştu. İkilinin sahneleri 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

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