 Berna Tan'dan rap müziğe ağır gönderme

Snob Magazin'in yeni yıl daveti Malik Abacı Estetik'in sponsorluğunda Sortie'de gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, 2025'e veda edildi. Saatlerce süren organizasyonda Boğaz'da eğlence tavan yaptı. Berna Tan, soruları yanıtladı.

'Kına şarkısının ses getirmesine Berna Tan, "Sürekli kına üzerine işler yapıyorum. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Bir tane kına şarkısı vardı, onu değiştirdik" dedi.

Yapay zeka ve raple ilgili şarkıcı, "Yapay zeka başka bir şey, o konuya istemiyorum. Rapin dinleyicisi bir gün, ikinci gün duyamıyorum ve bulamıyorum. Günübirlik şarkılar olduğu için raple ilgili konuşmak istemiyorum. Rap bana göre sanat değil" ifadelerini kullandı.

 

