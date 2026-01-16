  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Berkay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Çıkışta aracını valeden alan şarkıcı, "Çocukları dişçiye getirdim" dedi.

 Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti


Milyonluk aracıyla dikkat çeken Berkay, neşeli halleriyle dikkat çekti.

 Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti


Gazetecilerin hatırını soran şarkıcı, "Her şey yolunda. Siz iyi misiniz?" dedikten sonra, aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor
  Magazin

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti
  Magazin

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması
  Magazin

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf
  Magazin

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması
  Magazin

Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması

Bestemsu Özdemir anne oldu
  Magazin

Bestemsu Özdemir anne oldu