Berk Oktay'dan kişisel bakım itirafı!

Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan kişisel bakım itirafı! İşte detaylar...

Berk Oktay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Kişisel bakımlarınıza çok vakit ayırır mısınız?" sorusuna, "Çok fazla vakit ayırmıyorum ama yanlış yapıyorum. Yapmak lazım" yanıtını verdi.

Yeni sezon için Oktay, "Yıldız Çağrı sinema filmi çekiyor. Beni bir sürü şey okudum ama açıkçası eylül sezonu geçsin istedim. Bakalım ocak sezonuna güzel şey yaparım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la evlilik yıldönümünü kutlayan oyuncu, "Her sene uzunca kutlamaya devam ederiz inşallah" ifadelerini kullandı.

