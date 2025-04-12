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Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!

Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama! İşte detaylar...

Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!

Berfu Yenenler, doğum gününü eşi Eser Yenenler ve yakın dostlarıyla Cahide Palazzo’da kutladı.

 Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!

Gecede Gülşen’in muhteşem sahnesi büyük beğeni toplarken, Oğuzhan Koç ve Berkay söyledikleri şarkılarla kutlamaya renk kattı.

 Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!

Gülşen, sahneden Berfu’nun yeni yaşını kutlayarak doğum günü şarkısını seslendirdi; salondaki kalabalık da hep bir ağızdan ona eşlik etti.

Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!

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