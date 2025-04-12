 Berfu Yenenler'e sürpriz kutlama!

Berfu Yenenler, doğum gününü eşi Eser Yenenler ve yakın dostlarıyla Cahide Palazzo’da kutladı.

Gecede Gülşen’in muhteşem sahnesi büyük beğeni toplarken, Oğuzhan Koç ve Berkay söyledikleri şarkılarla kutlamaya renk kattı.

Gülşen, sahneden Berfu’nun yeni yaşını kutlayarak doğum günü şarkısını seslendirdi; salondaki kalabalık da hep bir ağızdan ona eşlik etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.