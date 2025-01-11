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Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evi yandı!

Ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evi yandı! İşte detaylar...

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evi yandı!

Los Angeles'ın birçok semtini kasıp kavuran orman yangınlarında evlerini kaybeden ünlüler arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun da olduğu ortaya çıktı. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in, Los Angeles'ta aldığı evlerinin yandığı öğrenildi. Çiftin, evlerinin olduğu sokaktaki tüm villalarının da yandığı ortaya çıktı. İkilinin yangınlar söndükten kısa bir süre sonra Amerika'ya gideceği söyleniyor. Çiftin yıllar önce Los Angeles'tan 1 milyon 200 bin dolar ödeyerek ev satın almıştı. Beren Saat ile Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta evlenmişti.

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evi yandı!
Adam Brody ile Leighton Meester çifti, Paris Hilton ve Billy Crystal, yangında evini kaybeden ünlüler arasında... Son olarak Oscarlı oyuncu Jeff Bridges'ın da aile evinin yandığı öğrenildi.

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