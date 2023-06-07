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Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Kocamın Ailesi, Anne, Kızım ve Çocukluk dizilerinden tanıdığımız çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın son hali ağızları açık bıraktı. Genç kız olan Gökyıldız mezuniyet töreninden fotoğraf paylaştı. Beren Gökyıldız’ın paylaşımına yorum yağdı.

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Küçük yaştan beri ekranlarda yer alan Beren Gökyıldız, oyunculuğa “Kocamın Ailesi” dizisiyle adım attı. Sevimliliği ve oyunculuk yeteneğiyle milyonların beğenisini kazanan Beren Gökyıldız, ardından “Kızım”, “Anne”, “Çocukluk” gibi dizilerde de boy gösterdi.

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

2009 doğumlu minik yıldız, küçük olmasına rağmen ekran önündeki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyerinde önemli bir fırsat yakalayan oyuncu, Latin Amerika’da yayınlanan, çok okunan Anne With E kitabından uyarlama olan “Yeşil Vadi’nin Kızı”nda rol aldı.

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

BEREN GÖKYILDIZ BÜYÜDÜ

Şimdilerde 14 yaşında olan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapıyor.

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Dans etmeyi seven ve oldukça büyüdüğü görülen sevimli oyuncu, adeta genç kız oldu.

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Beren Gökyıldız sosyal medya hesabından mezuniyet töreninde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören hayranları ise son haline şaşırdı.

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

İşte minik haliyle hatırlarda yer edinen Beren Gökyıldız’ın şimdiki hali…

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

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