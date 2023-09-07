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Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık liseli oldu

Bugüne kadar canlandırdığı tüm karakterler ile izleyicinin kalbinde taht kuran Beren Gökyıldız, okul tercihini mesleğinden yana kullandı.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık liseli oldu

Ortaokul mezuniyet fotoğrafındaki güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen beren Gökyıldız, Üsküdar'da bulunan Güzel Sanatlar Lisesi’nde lise hayatına başlayacak.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Beren Gökyıldız artık liseli oldu

 Ekran önünde büyüyen ve artık genç kız olan Beren Gökyıldız, eğitim hayatına da önem vererek lisenin üç yetenek sınavını büyük bir başarıyla geçerek tiyatro bölümünü kazandı.

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