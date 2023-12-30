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Bennu Yıldırımlar dizi izleyemediğini açıkladı!

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dizi izlemediğini açıkladı! İşte detaylar...

Bennu Yıldırımlar dizi izleyemediğini açıkladı!

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Bennu Yıldırımlar dizi izleyemediğini açıkladı!
İlk bölümüyle 'Arak' olarak ekrana gelen daha sonra 'Kara' adını alan dizide yer alan oyuncu, "Çok güzel bir ekip, iyi senaryo ve harika bir yönetmen... İlk bölüm yayınlandı, şimdi ikinci bölümü bekliyoruz" dedi. Bazı dizilerin yasaklanması ve ceza almasına Yıldırımlar, "Çalışmaktan dizi izleyen biri değilim. Bu senenin güzel hikayeleri var. Umarım seyircisi yükseğe çıkarır" diye konuştu. Şehir Tiyatrosu'nda yer aldığını belirten oyuncu, "İlgi çok iyi. Oyunumuzun biletleri anında tükeniyor. Tiyatroya ilgi her zaman vardı ve artık sürekli yükseliyor" ifadelerini kullandı.

 HALEN İZLENMESİ ÇOK GÜZEL
'Yaprak Dökümü'nün halen yayınlanmasına oyuncu, "Halen izlenmesi çok güzel. Harika ekipti. 179 bölüm bitiyor, diğer kanalda başlıyor. Çalışanlar olarak telif alamıyoruz. Bizim ülkemizde çok zor. O yüzden halen 'Yaprak Dökümü'nde oynuyorum sanıyorlar. Telif hakları için uğraşılıyor" dedi.

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