“Benim Güzel Ailem”de işler iyice karışıyor

İlk iki bölümüyle izleyiciden tam not alan ve birinciliği kimseye kaptırmayan “Benim Güzel Ailem” dizisinin üçüncü bölümü de yine heyecan dolu olacak.

Hem güldüren hem de aile sıcaklığını yansıtan konularıyla, üç kuşağı bir araya getiren, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı "Benim Güzel Ailem”in 3. bölümünün konusu ise şöyle:

Canan Damla’ya karşı katı kurallar sergilerken Rasim Canan’ı sakin olması konusunda uyarır ve onunla Damla’’nın evlilik sürecinde yaşadıkları konusunda konuşmak ister. Canan’ı bir köşeye çeker ve olanları dinler. Rasim dinledikleri karşısında adeta sinirden deliye döner.

Deniz’i üzdüğü için pişman olan Kaan, karısına barışma mesajları yazarken Deniz acil bir durum olduğunu ve birlikte annesine gitmelerini gerektiğini söyler.

Derya, evde yaşanan durumlardan dolayı kendi derdiyle kimseyi uğraştırmak istemez. Annesine, yarın eve döneceğim der. Canan’ın biraz rahatlar, hiç olmazsa bir çocuğun derdinden kurtulmuştur.

Yapımcılığını Fabrika Yapım, yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Utku Çoskun, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

Benim Güzel Ailem 12 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de TRT1’de…

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