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“Benim Güzel Ailem”de bu hafta gizlenen çok önemli bir konu var

Fabrika Yapım’ın yapımcılığını yaptığı, TRT 1 ‘de yayınlanan, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranları dolduran “Benim Güzel Ailem” 16 Ağustos Çarşamba akşamı sekizinci bölümüyle saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

“Benim Güzel Ailem”de bu hafta gizlenen çok önemli bir konu var

Her hafta birinciliği kimseye kaptırmayan “Benim Güzel Ailem” dizisinin sekizinci bölümü yine heyecan dolu olacak.

"Benim Güzel Ailem”in 8. bölümünün konusu ise şöyle: Ferdi’nin yıllardır hayalini kurduğu hayatı artık yaşayacağına olan inancı tamdır. Mahalleli de artık Ferdi’nin star olduğunu düşünür. Feryal yıllar sonra Oğuz’a kavuşmuştur ve yanından bir an olsun ayrılmaz. Oğuz ise annesinin bu durumdan şikayetçidir. Bir çözüm yolu arar. Ev hikayesi Rasim’in hayatının ortasına adeta bomba gibi düşmüştür. Rasim kara kara nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünür. Nedim Sina ile karşılaşır ve eski defterleri açar. Ancak sonradan ortak noktada buluşurlar. Damla ve Sina buluşur. Damla içinden ne geliyorsa Sina’ya söyleyeme karar verir.

“Benim Güzel Ailem”de bu hafta gizlenen çok önemli bir konu var

Yapımcılığını Fabrika Yapım, yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Utku Çoskun, Ebrar Karabakan, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal , Özlem Kaplan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor.

Benim Güzel Ailem 16 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de TRT 1’de…

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