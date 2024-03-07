  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!

Ünlü şarkıcı Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı! İşte detaylar...

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!

 

Snob Magazin'in habrine göre; Bengü, Nişantaşı'nda görüntülendi. Spordan çıktığını söyleyen şarkıcı, "Konserler için kıyafet provam vardı. Konserler devam ediyor. Çok şükür hep yoğun. Yeni şarkım da güzel gidiyor" dedi.

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!
"Çok boş kalmayı sevmiyorum" diyen Bengü, "Boş zamanımda eşim ve çocuklarla evdeyim. Onun dışında sağlıklı yaşam ve spor. Ramazan öncesi 9 Mart'ta konserimiz var. Ramazan'da biraz dinlenip, Ramazan'ı yaşayıp bayramdan itibaren çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!
Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Normalde güzel giyiniyorum ama değişik yakalandım. Bu aralar 'Sessizim' diye şarkı var onu beğeniyorum. Kıskandığım şarkılardan biri. Yeni çıkan her şeyi dinliyorum ve seviyorum" diye konuştu.

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!
'Sessizim' şarkısını Mustafa Mert Koç seslendiriyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!
  Magazin

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!

Yapımcılar peşine düştü
  Kültür - Sanat

Yapımcılar peşine düştü

Hadise bakın neden fotoğrafını sildi?
  Magazin

Hadise bakın neden fotoğrafını sildi?

‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!
  Magazin

‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!

Sıla’dan duyarlı davranış
  Magazin

Sıla’dan duyarlı davranış

Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
  Gündem

Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı