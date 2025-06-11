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Bengü Beker'in Bir Yol Bu turnesi başlıyor

Bengü Beker'in Bir Yol Bu turnesi başlıyor. İşte detaylar...

Bengü Beker'in Bir Yol Bu turnesi başlıyor

Türkçe pop müziğinin yeni ve güçlü sesi Bengü Beker, Bir Yol Bu adlı albümünü yayınladıktan sonra albüm lansman konserleri için yola çıkıyor. Sanatçının açıklanan konserleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler yer alıyor.

 Bengü Beker'in Bir Yol Bu turnesi başlıyor

Sana Yıldızları Ödediğimden ve ardından peşi sıra yayınladığı tekliler ile güçlü bir çıkış yakalayan, Türkçe Pop’un iddialı seslerinden Bengü Beker, Bir Yol Bu albümünü kısa bir süre önce yayınladıktan sonra seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

 Bengü Beker'in Bir Yol Bu turnesi başlıyor


Albüm turnesi için önce İzmir’de dinleyiciyle buluşacak olan Bengü Beker, 13 Haziran’da İzmir Hayal Kahvesi’nde konser verecek. Hemen ardından İstanbul’da albüm lansman konserini gerçekleştirecek olan Beker, 15 Haziran tarihinde iF Beşiktaş’ta duygu dolu bir geceye imza atacak. Bengü Beker 17 Haziran’da iF Performance Ankara, 18 Haziran Kocaeli Hayal Kahvesi ve 21 Haziran’da iF Eskişehir’de konser serisine devam edecek.

Bengü Beker'in Bir Yol Bu turnesi başlıyor
Türkçe popun iddialı seslerinden Bengü Beker’in prodüktörlüğünü Mabel Matiz’in üstlendiği, Pose Records etiketiyle yayınlanan ilk albümü Bir Yol Bu, kısa sürede dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Albümün çıkış parçası Vaktimiz Dar Sevgilim müzik videosuyla da beğeni topladı.

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