  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy müjdeli haberi Instagram'dan verdi

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy müjdeli haberi Instagram'dan verdi. İşte detaylar...

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy müjdeli haberi Instagram'dan verdi

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy müjdeli haberi Instagram'dan verdi.

 Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy müjdeli haberi Instagram'dan verdi

10 yıl önce evlenen çift, bebeklerinin olacağını açıkladı.

 Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy müjdeli haberi Instagram'dan verdi

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nilperi Şahinkaya'nın acı günü  
  Gündem

Nilperi Şahinkaya'nın acı günü  

Venedik’te Aras Aydın rüzgarı!
  Magazin

Venedik’te Aras Aydın rüzgarı!

Gülnar’da Semicenk’li açılış
  Magazin

Gülnar’da Semicenk’li açılış

Güzide Duran'dan Fikret Orman açıklaması
  Magazin

Güzide Duran'dan Fikret Orman açıklaması

Demet Akalın'dan Eurovision mesajı!
  Magazin

Demet Akalın'dan Eurovision mesajı!

Şevval Şahin aşkla ilgili itirafta bulundu!
  Magazin

Şevval Şahin aşkla ilgili itirafta bulundu!