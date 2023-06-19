  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Beentertainment Media Group Alaçatı’da ‘Yaza merhaba’ dedi

Beliz Baran'ın kurucusu olduğu, markalara doğru stratejiler ile yol çizmek ve iletişimlerini arttırmak üzerine hizmet veren uzman kreatif ajans ‘Beentertainment Media Group’ önceki gün Alaçatı’da ‘The Local House’da gerçekleşen partiyle ‘Yaza Merhaba’ dedi.

Beentertainment Media Group Alaçatı’da ‘Yaza merhaba’ dedi

Eğlencenin doruk yaptığı geceye Melisa Doğu, Ruhi Sarı, Neslihan Yeldan, Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi, Hülya Gülşen ve kendisi gibi oyuncu olan kızı Naz Çağla Irmak, Buse Şen, Hakan Öztürk, Ayten Alpün, Oğuz Kıral, Ümit Temurçin gibi isimlerinin yanı sıra İzmir cemiyet hayatından Denise-Yiğit Tatiş, Milen-Alp Habif, Sinem Sağel, Ecem-Kıvanç Korkmaz, Ayça Bilgin, Melis Akman, Ece Özfeke gibi isimler de katıldı.

Beentertainment Media Group Alaçatı’da ‘Yaza merhaba’ dedi

10 yıldır sektörün önde gelen dergilerinden BeStyle Magazine ve BeMan dergilerinin de kurucusu olan Beliz Baran gecede konuşma yaparak ‘Beentertainment Media Group’ markasının kolları olan Be Creative, Be Events, Be Tube, Be in Touch ve Be’takım İşler’i anlatarak markalara 360 derece hizmet veren bir ajans olduklarının altını çizdi.

Beentertainment Media Group Alaçatı’da ‘Yaza merhaba’ dedi

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çevre dostu çalışma modeli freelance iş yapmanın sürdürülebilirliğe katkıları
  Güncel

Çevre dostu çalışma modeli freelance iş yapmanın sürdürülebilirliğe katkıları

Feryal Sepin'in yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu
  Güncel

Feryal Sepin'in yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

Vakko L’Atelier’den bayrama özel kofreler
  Güncel

Vakko L’Atelier’den bayrama özel kofreler

Hemington Babalar Günü Şenliği’nde doyasıya eğlence 
  Güncel

Hemington Babalar Günü Şenliği’nde doyasıya eğlence 

Ali Ege Ağaoğlu Patak Ertüre mezuniyette buluştu
  Güncel

Ali Ege Ağaoğlu Patak Ertüre mezuniyette buluştu

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi
  Güncel

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi