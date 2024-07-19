Yves Rocher’nin yazın büyüsü ve ışıltısını cildinize taşıyan ikonik Monoi de Tahiti serisi ile tanışın!

Monoi de Tahiti Serisi'nin kalbinde yer alan Tahiti Monoi özü, tropikal ada esintisini yıl boyunca cildinizde hissetmek isteyenler için özel olarak geliştiriliyor. Paraben, sülfat ve sabun içermeyen bu seri, %94’ten fazla doğal içerik ile cilde saygılı bir bakım sunuyor. Monoi de Tahiti Serisi, karşı konulamaz egzotik kokusu, parıltılı ürünleri ve yenilikçi formülleri ile yaz bakım ürünlerinizin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Egzotik kokusuyla sizi her an deniz kenarında güneşin keyfini çıkardığınız anlara taşıyan Monoi de Tahiti Serisi, yaz boyunca yanınızda oluyor.

YVES ROCHER MONOI SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI

Yves Rocher Monoi de Tahiti Serisi’nin kokusu ile eşsiz bir yaz esintisi hissi veren Saç ve Vücut Şampuanı, Tiare Çiçeği içeren formülü ile %96’dan fazla doğal içerik barındırıyor. Nazik ve ferahlatıcı bir duş deneyimi yaşatan şampuan taranması kolay saçlar ve yumuşacık bir cilt sunuyor. Daha fazla köpüren yeni formülü sülfat içermiyor ve cildinize saygı ile yaklaşıyor. Ürün, saç ve ciltte yumuşaklığı daha da kalıcı hale getirmek için Monoi yağı ile kullanılabiliyor.

YVES ROCHER MONOİ SAÇ VE VÜCUT YAĞI

Tahiti Monoi özü ile cildi ve saçları derinlemesine besleyen Monoi Yağı ile yumuşacık, büyüleyici kokulu bir cilt ve saçlar sizi bekliyor. Tende yazı ve güneşi çağıran egzotik kokusu ve %97’den fazla doğal içeriği ile istendiği zaman saç ve cilt için kullanılabiliyor. Düşük sıcaklıklarda katılaşabilen ürün, sıcak suyun altında çözünüyor. Az miktarda saç uçlarına ve boylarına hafif dokunuşlarla uygulanıyor.

YVES ROCHER MONOİ IŞILTI VEREN SAÇ VE VÜCUT YAĞI

Cilt tarafından kolayca emilen, hafif dokulu ışıltılı Monoi yağı, kullanıldığı an tende yazı ve güneşi çağrıştıran, egzotik kokusu ile herkesi büyülüyor. Cildi derinlemesine nemlendiren ve ciltteki bronzluğu arttıran özel yağ, aynı zamanda saçların yumuşacık ve parlak olmasını sağlıyor. Kullanmadan önce çalkalanan Işıltı Veren Monoi Yağı saçlara ve cilde masaj yaparak uygulanıyor.

YVES ROCHER MONOI SAÇ VE VÜCUT SPREYİ

Yves Rocher Monoi Işıltı Veren Saç ve Vücut Yağı, hafif dokusu ile cildiniz tarafından kolayca emilen bu yağ, egzotik kokusuyla yaz aylarının ruhunu teninize taşıyor. %97’den fazla doğal içeriği ile istendiği zaman saç ve cilt için kullanılabiliyor. Düşük sıcaklıklarda katılaşabilen ürün, sıcak suyun altında çözünüyor. Cildi derinlemesine nemlendiriyor, bronzluğu artırıyor ve saçlara ışıltılı bir görünüm sunuyor.

YVES ROCHER MONOI EL KREMİ

Tiare çiçeği içeren özel formülüyle yeni Monoi El Kremi el bakım rutininize yeni bir boyut getiriyor. Karşı konulamaz ve mod yükselten Monoi koksu yaz esinti hissini cildinize taşıyor. Nemlendirilmiş ve korunmuş eller için Monoi El Kremi kullanıldığı anda cildinizi yumuşatıyor ve hoş bir koku bırakan hafif dokusu sayesinde eşsiz bir bakım sağlıyor. Her gün, günün her saatinde kullanabileceğiniz el kremi vegan ve %99 doğal içerik oranlı formülüyle doğaya saygılı bir seçenek oluştururken, hafifletilmiş plastik tüp yapısı ve geri dönüştürebilir kapağı ile yanınızda taşımayı kolaylaştırıyor.

YVES ROCHER MONOI BRONZLAŞTIRICI AROMATİK YAĞ

Yves Rocher Monoi Bronzlaştırıcı Aromatik Yağ, Tahiti Monoi özü içeren bronzlaştırıcı yağ, saç ve vücut için mükemmel bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Kolayca emilen hafif dokusu, güneş görmüş ciltlerde bronzluğu güçlendiriyor ve saçları yumuşacık yaparak parlaklık kazandırıyor.

YVES ROCHER MONOI EDT KADIN PARFÜMÜ

Monoi özü içeren, %94’ten fazla doğal içeriklerden oluşan Yves Rocher EDT Kadın Parfümü cildinize egzotik bir etki sunuyor. Kokusu, tende eşsiz bir iz bırakırken aynı zamanda ferahlayıp canlanmanıza da yardımcı oluyor. Yaz esintilerini derinlemesine hissetmek isteyenler için her an kullanılabilecek parfüm yaz ayları için vazgeçilmez bir seçenek sunuyor.

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