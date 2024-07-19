Hayvan hakkı savunucuları: Yasayı sokakta biz yazacağız!

Sokakta yaşayan hayvanların toplanıp tecrit edilmesini ve öldürülmesini öngören yasa teklifi, 17 Temmuz Çarşamba günü Meclis'in Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı. Komisyon toplantısına hayvan hakkı savunucuları alınmazken sokaktaki köpeklerin katlini destekleyen grupların toplantı salonuna alınması birçok ilde saatlerce protesto edildi. Süreci Meclis önünde protesto eden hayvan hakkı savunucularından bazıları darp edilerek gözaltına alındı. Aynı gün sabaha kadar süren Komisyon toplantısının sonunda teklifin ilk üç maddesi Komisyon'da kabul edilmiş, kalan maddelerin görüşülmesi ise muhalif milletvekillerinin yoğun tepkisi sonucu 22 Temmuz Pazartesi gününe ertelenmişti.



Bu gelişmeler üzerine 18 Temmuz Perşembe günü Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, yaptıkları ortak basın açıklamasında yasa teklifine karşı çıkarken Komisyon'un işleyişini de eleştirdi.

“Hayırsız Ada Bir Daha Asla”



1910 yılında Hayırsız Ada'da yapılan köpek katliamını hatırlatarak “Hayırsız Ada Bir Daha Asla” sloganları atan hayvan hakkı savunucuları, bu utancın tekrarına müsaade etmeyeceklerini vurguladı ve teklif geri çekilinceye kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini şu sözlerle ifade etti:



“Dostlarımızı sizin vahşet planlarınıza teslim etmeyeceğiz! Bizler yaşamdan yana olanlar; kana susamış iktidara, sahte haberlerle toplumu manipüle eden trol ordusuna, kendisine gazeteci deyip meslek etiğini yok sayarak hayvanların yaşam hakkını anketler açarak bir avuç takipçisiyle tartışmaya açanlara, her gün bilimden uzak, yeni nefret söylemleri ile toplumu kutuplaştıranlara, halkın parkını halka kapatanlara, halkın meclisine halkı almayanlara, protesto hakkını engelleyenlere, gözaltına alanlara karşı; hayvanları, sokakta yaşayan köpekleri, kedileri, tüm dostlarımızı savunuyoruz! Savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizler buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Günbegün çoğalıyor, günbegün güçleniyoruz! Bugün bu alanda bizlerle birlikte dayanışma gösteren hak mücadeleleri onurumuzdur. Her birini dostlukla selamlıyoruz.”

“Yaşamdan Yana Olan Tüm Oluşumları Dayanışmaya Çağırıyoruz”

Yapılan basın açıklamasında ayrıca sendikalara, siyasi partilere, meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına seslenilerek katliam yasasına karşı ortak bir tepki ve direniş ortaya koymak için dayanışma çağrısı yapıldı.



“Cumartesi yine Kadıköy'deyiz: Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Dostlarımızı Vermiyoruz!”



20 Temmuz Cumartesi günü yine Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak geniş katılımlı eyleme İnisiyatiflerin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrı ise şu şekilde.



“Yasayı sokakta biz yazacağız! Katliam ve tecrit yasasını oylamaya devam etmek için yapılacak Komisyon toplantısı öncesinde, 20 Temmuz Cumartesi günü, Kadıköy'de toplanıyor ve hep birlikte bir kez daha haykırıyoruz: Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Dostlarımızı Vermiyoruz!”

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