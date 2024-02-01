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Bebem Natural ve Gupse Özay anneler için buluştu

Gücünü doğadan alan yepyeni bebek bezi markası Bebem Natural’in marka yüzü Gupse Özay anneliğin en doğal halini canlandırdığı yeni reklam filmini, ünlü isimlerin katılımıyla çok özel bir davet eşliğinde tanıttı. 

Bebem Natural ve Gupse Özay anneler için buluştu

Bebekleri için en iyisini arayan annelere doğal içerikleriyle birlikte kaliteyi aynı anda sunmayı hedefleyen Bebem Natural, marka yüzü olan Gupse Özay’ın rol aldığı reklam filmini özel bir lansmanla sundu. Hayat Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı ve Hayat Bebek Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Hayal Dilara Dinç ve ünlü senarist & oyuncu Gupse Özay’ın ev sahipliği yaptığı lansmana Melodi Elbirliler, Dila Tarkan gibi isimler de katıldı. Etkinlikte davetliler, Gupse Özay’ın rol aldığı Bebem Natural reklam filmini izlerken sanatçının en doğal annelik hallerine şahit oldu, bol kahkahalı keyifli anlar yaşadı.  

Bebem Natural ve Gupse Özay anneler için buluştu

Lansmanın ev sahiplerinden Hayat Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı, Bebem Natural hakkında bilgileri paylaşarak, “Bildiğiniz gibi Hayat dünyanın 4. Büyük bebek bezi üreticisi, bebek bakım kategorisi bizim oldukça iddialı olduğumuz bir kategori. Dolayısıyla Molfix’ten sonra ikinci markamız Bebem Natural’i de Türkiye pazarı ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bebem Natural doğal içerikli ürünlere ekonomik fiyatlarla sahip olmak isteyen annelerin beklentisini karşılıyor” dedi. 

Bebem Natural ve Gupse Özay anneler için buluştu

Hayat Bebek Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Hayal Dilara Dinç ise reklam filmiyle ilgili konuşarak, “Bebem Natural olarak tüm iletişim çalışmalarımızı markamızın doğal içerikleri üzerine kurguladık. Türkiye’de gerek doğallığı ve samimiyetiyle gerekse de yaptığı başarılı işlerle öne çıkan senarist ve oyuncusu sevgili Gupse Özay’la yaptığımız iş birliğinin bize başarı getireceğine inancımız tam. Önümüzdeki günlerde de bu değerli iş birliği özelinde farklı sürprizlerle tüketicilerin karşısına çıkacağımız için de çok heyecanlıyız” dedi.

Bebem Natural ve Gupse Özay anneler için buluştu

Etkinlikte yer alan Gupse Özay ise Bebem Natural ile olan iş birliğinden ve reklam çekim sürecinden bahsetti. Üç gün süren çekimlerde anneliği her yönüyle ve en doğal şekliyle kameralara yansıttıklarından bahseden Özay, “Her anne ve babanın ebeveyn olduğu andan itibaren yaşadığı duygular biricik ve eşsiz. Zaman zaman ortak bir duyguda buluşuluyor. Bu da sanırım en temelinde bebeği için en iyisini yapmak. Beslenmesinden bebek bezine kadar tüm seçimler için geçerli. Bebek bezi alırken güvendiği markaları tercih eden, bebeğinin rahat olmasını önemseyen, hem performanstan hem de doğal içerikten ödün vermeyen annelerin tercih edeceği Bebem Natural’in reklam filminde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Gerçekten kameralara anneliğin en doğal halini yansıtmak istedik, umarım siz de izlerken eğlenmiş ve bu doğallığı hissetmişsinizdir.”

Bebem Natural ve Gupse Özay anneler için buluştu

 

 

 

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