Bayhan: Buralara yeni gelmedim geri geldim

Adana Merkez Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Zaman zaman izdiham yaşanan konserde 20 yıl aradan sonra ilk kez memleketinde sahne alan Bayhan "Konser maratonumuzda ilk durağın hikayemin başladığı yer yani memleketim Adana olmasını istedim. Bir anlamda buralara yeni gelmedim geri geldim diyelim" diye konuştu.

SAHNEDEN ÖNCE LUNAPARKA KOŞTU

Bayhan, Adana konseri için gittiği şehirde en sevdiği yerlerden olan lunaparka gitti. Burada çarpışan otolara binen Bayhan’a çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Bayhan, konser öncesi yaklaşık bir saat lunaparkta oyunlar oynadı, gezdi.

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