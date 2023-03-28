Başkan Doğum Gününü Kutladı

Turizm sektörüne yön veren duayen isim Vardar’ı oğulları Mete ve Mert başta olmak üzere eşi Tülin hanım gelinleri Seda Vardar ve torunları Sinan, Ceylan, Mete, Kaya ve Yasemin Vardar vardı.



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