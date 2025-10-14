Başak Çokan ile magazince...

Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda”ya bu hafta, magazin dünyasının dobra ismi Başak Çokan konuk oldu. “Magazinde, habercilikte dokunulmazlık diye bir şey olamaz. Soru sorarsın, cevap verip vermeme özgürlüğünü ona bırakırsın.” Dijital mecrada yayın hayatına başlayan, çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği “Şimdi Konuşmak Moda”da bu kez magazin dünyasında kameranın arkasındaki bir isim var; Başak Çokan.

Başarılı magazinci Müge Anlı ve Reha Muhtar’la başlayan kariyer yolculuğunu, gazetecilik deneyimlerini, magazin dünyasını ve medyanın perde arkasını anlattı. Magazin dünyasının nabzını tuttu.

Uzun yıllar magazin haberciliği yapan Çokan, bu dünyadaki yozlaşma, sosyal medyadaki tehlikeler, çifte standartlar ve “dokunulmaz” isimlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sağlık sebebiyle geçirdiği zor günleri ve ölümden döndüğü anı, hayatının dönüm noktasını duygusal sözlerle anlatan Başak Çokan, Güllü’nün ölümünün şaibeli olduğu düşüncesinden, Aleyna Tilki’ye, Ebru Gündeş’in magazin basınıyla ilişkisinden Metin Akpınar’ın kendisini neden basın toplantısından kovduğuna, röportaj yapmaktan en çok çekindiği Şener Şen’e, “snob” dediği Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’in Ortadoğu’da para karşılığı yemek yemesine, magazin dünyasına en çok istihbarat veren Demet Akalın’a, sektördeki en saygısız adam olarak tanımladığı Lvbel C5’e pek çok ünlü isimle ilgili açıklamalarda bulundu.

“En önemli magazin figürü Gülben Ergen, Hülya Avşar ve Dilan Polat”

“Tüdanya, Güllü, Bergen ve Kibariye hepsi çok kıymetli. Üçünün de ölümü çok acı. Kibariye de bu camiada sesi muhteşem bir kadın ama kariyerini iyi yönetemedi.”

“Magazincilere istihbarat en yakınından gelir. Örnek Deniz Seki”

“Güllü’nün ölümünde şaibe var. Yaşarken kimse programına çıkarmadı, konser verdirmedi. Ölünce herkes paylaşım yaptı.”

“Ebru Gündeş’e asla özel hayatını soramazsınız!”

Başak Çokan’la magazin dünyasının arka yüzünü merak ediyorsanız, youtube’da yayınlanan “Şimdi Konuşmak Moda”yı kaçırmayın...

