  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor

Rock müzik sahnesi, kan bağıyla birleşen güçlü bir aile grubunun enerjisiyle hareketleniyor! Dayı ve yeğenlerden oluşan Baros Band, “Aşk” adını verdikleri yeni albümleriyle dinleyicilere hem güçlü sahne performansları hem de yürekten gelen şarkılar vaat ediyor. Grup; Orhan Avcı, Volkan Aydın ve Hakan Aydın’dan oluşuyor. Üçlü, müzikteki samimiyetlerini ve aile bağlarını sahneye taşıyarak, dinleyicilerine hem duygusal hem de enerjik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor
Baros Band, albümde rock müziğin sert tınılarını duygusal sözlerle harmanlayarak özgün bir tarz yaratıyor. Albümün çıkış parçası “Bu Akşam” için de klip hazırlıkları başladı. Çekilecek video klip, grubun sahne enerjisini ve albümün ruhunu görsel bir şölene dönüştürecek.

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor
Grup üyeleri, müzik yolculuklarını şu sözlerle özetliyor: “Bizim için müzik; kan bağı kadar güçlü, sahnede patlayan bir enerji. ‘Aşk’ albümü, hem bizim hem de dinleyicilerimizin hikayesi.”

EYLÜLDE DEVAMI VAR
Baros Band rock müzik adına üretkenliklerini sürdürüp Eylül ayında da Aşk albümüne yeni şarkılar ekleyerek yollarına devam edecekler.

TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
Baros Band’in “Aşk” albümü tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. Albüm, rock dünyasına yeni bir soluk getirirken, dinleyicilerde derin bir bağ oluşturmayı hedefliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
  Gündem

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  
  Magazin

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

Fotoğrafçı Dilan Bozyel oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silah zoruyla taciz iddiası
  Gündem

Fotoğrafçı Dilan Bozyel oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silah zoruyla taciz iddiası

Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli olan Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı!
  Magazin

Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli olan Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı!

Ülkü Hilal Çiftçi ve Yahya Babuz'dan kalplere dokunan düet
  Magazin

Ülkü Hilal Çiftçi ve Yahya Babuz'dan kalplere dokunan düet

Yonca Evcimik'tek flaş açıklamalar! Ahlaksız teklifler aldım
  Magazin

Yonca Evcimik'tek flaş açıklamalar! Ahlaksız teklifler aldım