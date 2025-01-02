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Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi!

Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi! İşte detaylar...

Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi!

Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi ve 2022'de kızları Jan Asya dünyaya geldi.

 Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi!

Arduç, kızı için dinazor kılığına girdi.

 Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi!

Özay, o anları Instagram'dan paylaştı.

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