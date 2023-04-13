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Banu Alkan’a zorla getirilme kararı

Banu Alkan seslendirdiği 'Beyaz Orkide' adlı şarkısıyla başı derde girdi. Şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Nicole Rona, Alkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İşte detaylar...

Banu Alkan’a zorla getirilme kararı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Banu Alkan’ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' adlı şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Nicole Rona, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, 75 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bilirkişiden gelen rapora göre şarkının nakarat bölümündeki sesin Banu Alkan’a ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Savcılık, sanatçı hakkında ‘manevi veya mali haklara tecavüz’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Banu Alkan’a zorla getirilme kararı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Banu Alkan gelmedi. Müşteki Nicole Rona’yı ise avukatı temsil etti. Mahkeme, Banu Alkan’ın zorla mahkemeye getirilmesine ve cep telefonuna SMS mesajı atılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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