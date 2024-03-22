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Banu Alkan siyasete atılıyor  

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu Afrodit lakaplı ünlü oyuncu Banu Alkan oldu. Hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Alkan, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. 

Banu Alkan siyasete atılıyor  

 

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Banu Alkan, “Siyasete atılmak istiyor musunuz?” sorusuna “Artık zamanı geldiğini düşünüyorum, her an Kültür ve Turizm Bakanı olabilirim” cevabıyla önümüzdeki günlerin en çok konuşulan ismi olacak gibi görünüyor.  

Banu Alkan siyasete atılıyor  

VÜCUDUM HALEN 90-60-90  

Güzellik denince bir döneme şüphesiz damgasını vurmuş olan Banu Alkan, ölçülerinin halen daha aynı olduğunu iddia ederek, estetik yaptıran oyunculara da sert çıktı.

Banu Alkan siyasete atılıyor  

Hiç estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Alkan estetik yaptıran oyuncular için "Yazık hepsi yapay duruyor, kayıp bir nesil var bana göre” diyerek polemiğin fitilini de ateşlemiş oldu.

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