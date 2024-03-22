Banu Alkan siyasete atılıyor  

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Banu Alkan, “Siyasete atılmak istiyor musunuz?” sorusuna “Artık zamanı geldiğini düşünüyorum, her an Kültür ve Turizm Bakanı olabilirim” cevabıyla önümüzdeki günlerin en çok konuşulan ismi olacak gibi görünüyor.

VÜCUDUM HALEN 90-60-90

Güzellik denince bir döneme şüphesiz damgasını vurmuş olan Banu Alkan, ölçülerinin halen daha aynı olduğunu iddia ederek, estetik yaptıran oyunculara da sert çıktı.

Hiç estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Alkan estetik yaptıran oyuncular için "Yazık hepsi yapay duruyor, kayıp bir nesil var bana göre” diyerek polemiğin fitilini de ateşlemiş oldu.

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