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Bahar Öztan'dan üzen hastane paylaşımı! Sevenlerinden dua istedi

Bahar Öztan'dan üzen hastane paylaşımı! Sevenlerinden dua istedi. İşte detaylar...

Bahar Öztan'dan üzen hastane paylaşımı! Sevenlerinden dua istedi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' lakaplı ismi Bahar Öztan, ameliyat olacağını söyledi. Sanatçı, Instagram'dan paylaşım yaptı.

Bahar Öztan'dan üzen hastane paylaşımı! Sevenlerinden dua istedi
Bahar Öztan, "Herkese selam ve sevgiler .Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a Maslak Acıbadem'e geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var. Türkiye’nin en kıymetli iki profesörü Gökhan Demir ve Bilgi Baca'dan Allah başımızdan eksik etmesin bütün hocalarımızı" dedi.

 

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