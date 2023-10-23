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Bahar Bürker markası Luna B ile dünyaya açıldı

Bahar Bürker ile Newyork’a Luna B çıkarması

Bahar Bürker markası Luna B ile dünyaya açıldı

ABD New York’ta dünyanın en önde gelen kadın giyim moda fuarlarından biri olan yılda sadece 2 kez düzenlenen Coterie /Magic New York’ta ünlü Türk markası Luna B de yer aldı.

Bahar Bürker markası Luna B ile dünyaya açıldı
Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Bahar Bürker’in 2025 İlkbahar- Yaz bikini ve hazır giyim koleksiyonuna ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Luna B 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu markanın imzası haline gelen çiçek desenli mayo ve elbiselerin yanında payetli elbiseler, üç boyutlu çiçek aksesuarlı parçalar ve metalik bikinilerle öne çıkıyor.

Bahar Bürker markası Luna B ile dünyaya açıldı

Koleksiyonuyla fuarda Amerika ve Avrupa’dan siparişler alan Bahar Bürker, "Gelecek yaz Luna B dünyada birçok yerde olacak, çok heyecanlıyım. Ayrıca bir Türk markası olarak fuarın favori stantlarından biri olarak atfedilmek çok gurur verici” dedi.

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