Babam gibi eşim olsun istemem!

Kayahan’ın kızı Beste Açar, Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin ‘Ne Hissettin’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYAHAN'IN KIZI OLDUĞUM İÇİN DEĞİL BENİ BEN OLDUĞUM İÇİN SEVSİNLER

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, "Çok ünlü bir babanın kızı olmak size ne hissettiriyor?" sorusuna karşılık Beste Açar "Kayahan'ın kızı olduğum için değil beni ben olduğum için sevsinler. Babamın ismini kullanıp bir şey olmuş gibi gözükmeyi istemiyorum." dedi.

"O YÜZDEN KANSER OLDU"

Ezmeci'nin "Baban gibi bir eşin olsun ister miydin? " soruna Açar "İstemezdim. Babam çalışırken yanında durmak mümkün değildi. Çok disiplinli ve mükemmeliyetçiydi. Geceler şarkısını yazarken bir kelime için altı ay çalıştı. Bu kadarı iyi bir şey değil. Zaten o yüzden kanser oldu." diye cevap verdi.

BABAMLA YAPAMADIĞIM ŞEYLERİN HASRETİNİ ÇEKTİM

" Babamla bir kere bile bir sinemaya, tiyatroya, AVM'ye gitmedim. Zaman onun için çok kıymetliydi. Babamla yapamadığım şeylerin hasretini çektim" cevabını verdi.

BENİM İÇİN ÖLÜM GİBİ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Üç kere evlendiniz. Kolay bir şey değil. " cümlesine karşılık Beste Açar "Dört kere evlendim. İki ay öncede boşandım. Yalnızlık korkum var. Yalnızlık benim için ölüm gibi bir şey. Her bir eşimden almam gerekenleri aldım. Bana çok şey kazandırdılar. En önemlisi de iki oğlum. Çocuklarımı çok seviyorum" yanıtını verdi.

ONLAR ARAMIZDA

Ezmeci'nin "Bir haberde okumuştum. Uzaylılar beni kaçırdı demiştiniz. Uzaylıların varlığına inanıyor musunuz? " sorusuna Açar "Genelde A dediğin B hatta C - D olarak haber amaçlı çıkıyor. Orada bahsettiğim şey neydi nasıl yansıdı. O yüzden fazla bu konulara girmek istemiyorum. Ben varlıklarına inanıyorum. Aramızdalar. Derin farklı konular bunlar. İnsanlar bakışları ile birbirlerini öldürecek bir dönemdeyiz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.