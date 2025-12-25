  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Azra Akın yeni yılı evde karşılayacak

Azra Akın yeni yılı evde karşılayacak. İşte detaylar...

Azra Akın yeni yılı evde karşılayacak

Azra Akın, Nişantaşı’ndaydı.

 Azra Akın yeni yılı evde karşılayacak

Spordan çıkan Akın, karşısında muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Azra Akın yeni yılı evde karşılayacak
Acelesi olduğunu ifade eden 2002 Dünya Güzeli, yeni yıla arkadaşlarıyla gireceğini söyledi: “Genellikle yılbaşlarında ailece evde oluyoruz. Bize eşlik eden 4 çift arkadaşımız var. Hep beraber yeni yıla giriyoruz.”

 Azra Akın yeni yılı evde karşılayacak

Daha sonra gazetecilerden adres yardımı isteyen Akın, oradan uzaklaştı.

Azra Akın yeni yılı evde karşılayacak

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
  Gündem

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti