 Azra Akın yeni yılı evde karşılayacak

Azra Akın, Nişantaşı’ndaydı.

Spordan çıkan Akın, karşısında muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı.



Acelesi olduğunu ifade eden 2002 Dünya Güzeli, yeni yıla arkadaşlarıyla gireceğini söyledi: “Genellikle yılbaşlarında ailece evde oluyoruz. Bize eşlik eden 4 çift arkadaşımız var. Hep beraber yeni yıla giriyoruz.”

Daha sonra gazetecilerden adres yardımı isteyen Akın, oradan uzaklaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.