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Azra Akın: Şiddet görürsem indiririm ortamı

Azra Akın: Şiddet görürsem indiririm ortamı

Azra Akın: Şiddet görürsem indiririm ortamı

360 Tv ekranlarında yayınlanan “Banu Noyan’la En Moda”da Banu Noyan, Azra Akın'ı konuk etti. Bir çocuk oyununu tiyatro sahnesine taşımayan hazırlanan Azra Akın, provalar sırasında Banu Noyan'la biraraya geldi. Zerafetiyle her daim dikkat çeken Azra Akın, artık değiştiğini, mağdur birini gördüğünde tepkisini gizlemediğini belirtti.

 Azra Akın: Şiddet görürsem indiririm ortamı

EVDE KURALLARIM VAR AMA, ARADA BİR HEP BİRLİKTE ÇİĞNERİZ
Azra Akın: "Hayatım değişiyor, çok şükür hayatıma 2 güzel varlık girdi, hem onun tadını çıkarmak, onlar için iyi bir gelecek hazırlamak önemli. Evde eşimle iyi bir denge oluşturduk, ben duygusal bağlanmayı çok önemsiyorum. Anneliği bilerek başlamadım, her şeyi yolda öğreniyorsun, çocuklarımdan da çok şey öğreniyorum, kurallarım var ama, arada bir de hep birlikte çiğneriz" diyerek anneliğini ve evdeki yaşamını özetledi.

 Azra Akın: Şiddet görürsem indiririm ortamı

ŞİDDET GÖRÜRSEM İNDİRİRİM ORTAMI!
Zerafetiyle her daim ilham veren Azra Akın, mağdur bir varlık gördüğünde artık tepkisini gizleyemediğini itiraf ederek şu cümleleri kurdu: "Adaletsiz, saygısız şeyler gördüğümde, biri mağdur olduğunda içimden büyük şeyler çıkabilir. İnsana, doğaya, hayvana şiddet olduğunda orada yükselebiliyorum, megalomanlık olarak algılanmasın ama indiririm ortamı"

Azra Akın: Şiddet görürsem indiririm ortamı

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