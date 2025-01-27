  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Azizhan Kaya’dan Türkiye Pist Şampiyonasında büyük başarı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2025 yılına Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen gala gecesinde, 2024 yılında düzenlenen 8 ulusal şampiyona ve 3 kupada dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edildiği gecede; Azka Group Yönetim Kurulu Üyesi ve İş İnsanı Azizhan Kaya da ödülünü aldı.

Azizhan Kaya’dan Türkiye Pist Şampiyonasında büyük başarı

Azka Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya oğlu Azizhan Kaya’yı anlamlı gecede yalnız bırakmayarak ödül törenine birlikte katıldılar. Avis Türkiye Pist Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza atan Azizhan Kaya, babasının kendisini küçük yaşlardan itibaren bu konuda desteklediğini söyleyerek, bu başarısında çok önemli payı olduğunu vurguladı. Bülent Kaya da oğlunun azmini ve başarısını her zaman takdir ettiğini bu konuda önünün açık olduğunu söyledi.

Azizhan Kaya’dan Türkiye Pist Şampiyonasında büyük başarı

Bülent Kaya oğlunun önümüzdeki yıllarda bu başarısını uluslararası alanlarda da kanıtlayacağından şüphesinin olmadığını belirtti. Kaya, ödülünü ekip arkadaşlarıyla birlikte alırken, pistte olduğu kadar iş dünyasındaki başarısıyla da dikkat çekiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayşe Barım tutuklandı
  Gündem

Ayşe Barım tutuklandı

Yeni markaya eğlenceli tanıtım
  Cemiyet

Yeni markaya eğlenceli tanıtım

Şevket Çoruh kızı Turna'ya doğum günü partisi düzenledi
  Magazin

Şevket Çoruh kızı Turna'ya doğum günü partisi düzenledi

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı
  Gündem

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı

Atiye'nin stresle formülü şaşırttı!
  Magazin

Atiye'nin stresle formülü şaşırttı!

Ümit Erdim'den kızı Ses'e karne hediyesi!
  Magazin

Ümit Erdim'den kızı Ses'e karne hediyesi!