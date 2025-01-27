Azizhan Kaya’dan Türkiye Pist Şampiyonasında büyük başarı

Azka Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya oğlu Azizhan Kaya’yı anlamlı gecede yalnız bırakmayarak ödül törenine birlikte katıldılar. Avis Türkiye Pist Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza atan Azizhan Kaya, babasının kendisini küçük yaşlardan itibaren bu konuda desteklediğini söyleyerek, bu başarısında çok önemli payı olduğunu vurguladı. Bülent Kaya da oğlunun azmini ve başarısını her zaman takdir ettiğini bu konuda önünün açık olduğunu söyledi.
Bülent Kaya oğlunun önümüzdeki yıllarda bu başarısını uluslararası alanlarda da kanıtlayacağından şüphesinin olmadığını belirtti. Kaya, ödülünü ekip arkadaşlarıyla birlikte alırken, pistte olduğu kadar iş dünyasındaki başarısıyla da dikkat çekiyor.
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