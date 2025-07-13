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Aysu Baçeoğlu aşirete gelin gidiyor

Aysu Baçeoğlu aşirete gelin gidiyor. İşte detaylar...

Aysu Baçeoğlu aşirete gelin gidiyor

“10 Numara” şarkısıyla müziğe hızlı bir dönüş yapan Aysu Baçeoğlu, hem geçirdiği ciddi kazanın ardından sağlığına kavuştu hem de gönlünü kaptırdı. Aylar önce, “Aşk” adını verdiği atından düşerek ölümden dönen Baçeoğlu, zorlu tedavi sürecinin ardından at çiftliğine bu kez kalbini fetheden yeni sevgilisiyle birlikte döndü.

 Aysu Baçeoğlu aşirete gelin gidiyor

Vanlı bir aşiretin önde gelen isimlerinden Civan Şapkacı ile aşk yaşayan Baçeoğlu, Sarıyer’deki at çiftliğinde romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı. Atları birlikte elma ve havuçla besleyen çift, mutluluklarıyla dikkat çekti.

 Aysu Baçeoğlu aşirete gelin gidiyor

Yedi yıl önce yarış kariyerine bir sakatlıkla veda eden ve bir yarış atını sahiplenerek Sarıyer’deki çiftliğine yerleştiren Baçeoğlu, geçirdiği kazanın ardından duygularını şu sözlerle paylaştı:

 Aysu Baçeoğlu aşirete gelin gidiyor

“Onu bir evlat gibi sahiplendim. Bindiğimde aramızdaki bağı daha da derinden hissettim. Düşmem benim hatamdı. Manejdeki kuralları bir an unuttum. Üzerimdeki yeleği çıkarmıştım, rüzgarla savrulan yelek atın arkasına değdi, o da ürküp koşmaya başladı. Ben de düştüm… Ama bu, ondan vazgeçtiğim anlamına gelmez.”

Aysu Baçeoğlu aşirete gelin gidiyor

“Atım Aşk bana döndü ve ‘Ne oldu?’ der gibi baktı. O kadar hisli ve akıllı ki, bu olaydan sonra ona daha da çok bağlandım,” diyen Baçeoğlu, sadece atlarla değil buzağılarla da özel bir bağ kurduğunu belirtti: “Bir de buzağım var. Onun da tedavisini yaptırdım, şimdi o da çiftlikte benimle birlikte.”

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