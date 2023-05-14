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Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü. İşte detaylar...

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

Ünlü sanatçı ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü. Sanatçı, Twitter'dan açıklama yaptı.

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

Aldinç, "Annemi bugün az daha kaybediyorduk. Oy kullandıktan sonra fenalaştı külçe gibi kendini bıraktı. Ölüyorum sandım. Şimdi iyi çok şükür. 96 yaşında bir kadının kalan ömründe güzel günler görebilmek için sandığa gidişi ve yüzde 90’ı geçen muazzam katılım, umudu arttırıyor" dedi.

 

 Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

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