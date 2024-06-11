Ayşegül Aldinç, Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti

Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. Çok eski yıllara dayanan dostluklarını bugüne kadar taşıyan iki ünlü sanatçı, 2 saate yakın görüştü.

Ayşegül Aldinç, gün sonunda Filiz Akın'la birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı.

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